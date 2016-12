Comment choisir son robot pâtissier ?

Commetous les autres appareils que nous utilisons dans la vie quotidienne, le robotpâtissier mérite que nous lui accordions une importance lors de notre choix demodèle à prendre. Conçus pour une fonction optimale et entièrement autonome,les robots nous facilitent grandement les tâches. Pour que le robot soitparfait, voici les points importants pour vous aider à bien choisir.

Toutd’abord, avant de débarquer dans votre cuisine, le robot a déjà passé parplusieurs étapes de fabrication et de déplacement. Alors, vous devez au premiercoup d’œil, vous assurez que ce dernier est encore en très bon état.

Leplaisir de ne plus rater un seul gâteau tout en testant de nos nouvellesrecettes, des plus simples aux plus complexes ! C’est bien beau, mais, avantd’utiliser le robot, il faut savoir comment faire le bon choix :

Trèsimportant avant de faire son choix sur le modèle de robot pâtissier,vous devez vous interroger : Quelle recette à confectionnerai-je besoin de robot pâtissier et pour combien de personnes ?Célibataire ou en famille, prenez en considération ce facteur. Comme exemple,un robot avec un bol de 2 litres est suffisant si vous êtes seul.

Ensuite,assurez-vous de sa puissance. Si vous voulez mixer beaucoup de pâtes, le moteurdu robot doit pouvoir supporter sa charge.

Il estégalement essentiel de vérifier les accessoires qui vont avec le robot :

Le fouet,le crochet et la feuille sont ainsi 3 accessoires de base que l’on retrouvegénéralement dans tous les robots pâtissiers.

Il y a mêmedes modèles qui sont équipés de blender, de presse-agrume et du hachoir.

Pour en savoir plus, consultez ce comparateur