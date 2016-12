Comment éliminer les cheveux gras ?

Le phénomènedes cheveux gras peut arriver à tout le monde. Le stress, la fatigue,l’alimentation déséquilibrée, le shampoing agressif, surtout l’excès desécrétion de sébum favorisent les cheveux gras. Retrouvez la bonne allure devotre chevelure seulement en essayant nos astuces.

Après avoirlavé les cheveux avec du shampoing inadapté, vous réalisez que le lendemain durinçage, vos cheveux se collent sur le crâne. Ne vous en faites pas ! Cen’est pas la fin du monde ! Utilisez un shampoing sec absorbant. Aussirapide qu’efficace, cette astuce va redonner un coup frais à vos cheveux sansles laver.

Lors d’unlavage habituel, l’utilisation des shampoings ultra doux est aussi conseilléepour améliorer l’apparence de vos cheveux. Lavez vos cheveux avec de l’eautiède, puis rincez-les avec de l’eau froide. Mais avant de procéder au lavage,l’application d’un masque argile verte et des lotions régulatrices estégalement avantageuses. Ils absorbent et régularisent le taux de sébum secrétédans les racines. Pendant le séchage, vous devez régler l’air du séchoir lemoins doux possible et tenez vos cheveux à 20 cm du sèche-cheveux pour ne pasles agresser.

Le recoursaux produits coiffants comme les gels et les laques ainsi que l’utilisationpermanente des colorations chimiques ne sont pas des bonnes idées.

Encomplément du traitement, avoir une bonne hygiène de vie est indispensablependant le traitement. Vous devez donc suivre un régime riche en apports devitamines, dormir correctement et cesser la prise de tabac et d’alcool.