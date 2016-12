1. Etre courtois au volant

Comme on s’agace facilement dans la circulation ! Les paroles désobligeantes fusent, on se laisse aller à de petits coups d’impatience sur l’accélérateur ou le frein, voir même à des gestes regrettables. En étant plus civil en voiture, les inévitables petites situations tendues de la route deviennent moins pénibles pour tous.

2. Laisser son reçu de stationnement pour l’automobiliste suivant

Souvent, quand on paie un parcmètre, on prévoit une durée de stationnement supérieure à ce dont on a réellement besoin. En mettant son reçu encore valable en évidence dans le parcmètre, on permet à l’automobiliste suivant d’en profiter, si il le souhaite.

3. Mettre des affiches positives à la maison, ou au travail

Il existe des tas de cartes, d’affiches, de cadres qui portent des messages bienveillants et encourageants. En placer dans son environnement quotidien est une manière d’affirmer nos valeurs, de les partager, pour mieux les mettre en pratique.

4. Proposer des échanges gratuits d’objets

Dans une petite ville, des jeunes ont mis en place une cabane pour recevoir les dons des habitants. Ceux-ci peuvent tout aussi librement venir chiner les objets en dépôts. Cela permet à chacun de se faire tour à tour donateur et bénéficiaire d’une manière anonyme, en toute simplicité. Et si on imaginait une action de ce genre dans notre quartier ?

5. Ecouter vraiment

Allez, on va être honnête : combien de fois nous arrive-t-il de décrocher dans une conversation ? D’avoir l’esprit qui s’évade, loin des propos de notre interlocuteur ? Faire l’effort d’une écoute vraie et bienveillante rend la communication plus vivante et représente un véritable acte de gentillesse.

6. Participer à une opération de don du sang

Jusqu’à aujourd’hui on n’a trouvé aucune substance pouvant se substituer au sang humain et aux produits sanguins labiles (plaquettes, globules rouges, plasma …). Les besoins en France ne cessent d’augmenter et 10 000 dons par jour sont maintenant nécessaires. C’est pourquoi ce don bénévole est absolument irremplaçable pour les malades.

7. Laisser de la monnaie dans le distributeur

Dans la famille des « random acts of kindness », des gestes de gentillesse aléatoires, on peut laisser la monnaie dans le distributeur (de boissons, de sucreries, de tickets…). On permet à la personne suivante de s’offrir tout ou partie de sa commande.

8. Apporter le petit déj aux collègues de bureau

Une occasion précise n’est pas forcément nécessaire pour venir avec des viennoiseries ou des douceurs à partager au travail. C’est une manière très simple de transformer un jour ordinaire en une journée spéciale.

9. Offrir quelque chose fait par soi-même

Que ce soit un gâteau préparé à la maison, une jolie carte patiemment décorée et rédigée …, c’est toujours touchant de recevoir un cadeau personnel. Car le message est clair : « tu comptes pour moi, tu mérites que je passe du temps pour toi et il y a de moi dans ce que je te donne. ».

10. Complimenter, encourager, valoriser

On le dit, et c’est toujours sidérant de découvrir le pouvoir des mots. Alors on ne devrait pas se priver de dire tout ce qu’on trouve de bon, de bien chez les autres. Non seulement on apporte du bien-être, mais on peut ainsi contribuer à déverrouiller des peurs, développer des talents cachés.

Voilà pour ces petites idées. Bien-sûr, sourire à ceux qu'on croise reste encore l'acte de bienveillance le plus simple et le plus fort. Autant en abuser !

Et vous ? Quels sont les petits gestes de bienveillance que vous faites au quotidien ou de manière exceptionnelle ?