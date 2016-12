Pour en savoir plus sur le travail de cet artiste, vous pouvez vous rendre sur son blog Gourmet Paper Mache pour admirer la finesse et la poésie de ses créatures extraordinaires.

Il y partage ses astuces et ses pas à pas. On peut voir les coulisses de la fabrication de A à Z de dragons, de monstres oniriques, d'insectes étonnants. On se sent comme une petite souris dans un atelier prodigieux.