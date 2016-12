Comment faire un lissage brésilien ?

Vous en avez assez des frisottisdisgracieux, le lissage brésilien est une technique révolutionnaire quirend vos cheveux ultra-brillants et facilite la coiffure. Il permet de ne pasabîmer vos cheveux en les attaquant del’intérieur. Avec le lissage brésilien, vous n'avez pas de raison que vos cheveux se fragilisent pour debon. Cette technique permet de redonner une nouvelle vie à vos cheveux. Ilredresse les mèches les plus récalcitrantes et assouplit les cheveuxcassants, secs, frisés ou abîmés.

Cette nouvelle mode brésilienne, fortement contestée enraison de la présence de formol dans certains produits, a traversé l’Amériquedu Sud pour le nord pour ensuite s’implanter en Europe. Le lissage brésilienest aujourd’hui en train de marquer sa présence dans de nombreux salon decoiffure européen. Cette technique d’enrichissement de nos cheveux à lakératine peut se pratiquer aussi bien à la maison que chez une professionnellede la coiffure.

Faireses cheveux chez une professionnelle

Cette opération de lissage dure environ trois à quatre heures et se déroule entrois phases. Réalisez par une professionnelle, elle vous offre toutes lescommodités et les garanties d’une durabilité certaine. L’opération commence parla préparation des cheveux en un shampoing spéciale qui purifie vos cheveux detoutes ses imperfections et impuretés. L’étape suivante consiste à sécher voscheveux. C’est une étape indispensable pour enrichir vos cheveux et vos mèchesà la kératine, car le lissage se pratique à sec. Il suffira d’enduire votrechevelure mèche par mèche pour obtenir un résultat fantasque qui durera aumoins quatre mois.