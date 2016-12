Comment faire une tresse africaine ?

La tresse africaine est révélatrice de la beauté de la gent fémininegénérale et de la femme africaine en particulier. C’est un identifiant, uneimage de marque qui s’exporte de plus en plus. Les tresses africaines ne sontrien d’autre que l’entrelacement des mèches entre elles pour créer un look sousforme de nattes. La tresse africaine fait ressortir un côté charmant, gracieux,glamour, esthétique et original.

Sentez-vous donc reine en portant des tresses africaines pour révéler votresensualité et faire ressortir votre romantisme. La tresse africaine se conçoitsouvent en descendant du haut du crâne vers le cou. En rajoutant des mèchesvous atteindrez votre dos et pourquoi ne pas aller jusqu’à vos fesses si c’estlà votre désir. La tresse africaine bien qu’étant d’une simplicité lorsqu’oncomprend les principes de base est quand même un art. Vous en rêviez depuislongtemps, c’est le moment d’apprendre.

Préparer bien vos cheveux en les lavantproprement et en les démêlant avec un bon peigne à queue puis les séchant. Ilfaut commencer par délimiter la partie à tresser par une raie. Ensuite,subdivisez cette partie en trois mèches distinctes. Il est possible de tresseren prenant des mèches du dessous. En entrecroisant les mèches entre elles, vousréussirez certainement à réaliser votre tresse africaine. Mais attention à nepas trop serrer en bas de peur d’être victime de céphalées plus tard. Enramenant une des mèches au centre on ajoute de la mèche. Vous tressez jusqu’enbas sans vous mêler les pinceaux. À la fin, enlacez le bout avec un élastique.

Bravo ! Vous avez réussi à révéler votre beauté africaine au grand jour.