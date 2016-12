comment j'ai réussi à arrêter de fumer

Depuis que j'ai arrêté de fumer je me sens beaucoup mieux, plus libre et je sens de réels changements sur mon quotidien. Voici une liste de bienfaits pour vous convaincre d'en finir avec la cigarette comme moi.

Vous retrouvez votre souffle

A peine huit heures après la dernière cigarette, le taux de monoxyde de carbone présent dans le sang se réduit de moitié et le taux d'oxygène de l'organisme revient progressivement à la normale. En quelques jours,votre respiration devient plus facile et vous ressentez plus d'énergie.



Voici d'autres avantages que vous pourrez avoir en arrêtant de fumer.

- Vous avez plus d'énergie

- On souffre moins du stress

- Améliore la vie sexuelle et la fertilité

- Améliore l'odorat et le goût

- Améliore l'aspect de la peau

- Vivre plus longtemps en meilleure santé

- Vous ne polluez plus votre intérieur et protéger vos proches du tabagisme passive

Des conseils pour vous aider à arrêter de fumer

Voici quelques trucs et astuces pour vous aider à arrêter de fumer certains m'ont bien aidé.

- Établir un plan personnel et se poser les bonnes questions.

- Faire plus d'exercice pour ne pas grossir

- Aller voir un médecin pour lui en parler

- S'aider de patch, gomme à mâcher ou zyban ou champix.

- Consulter des sites de conseils pour arrêter de fumer comme celui-ci

- Boire beaucoup d'eau

- Trouver quelque chose pour occuper la bouche (chewing-gums, bonbons, cure-dent...)

- Acheter un livre pour se motiver et être guidé

- En parler à ses amis et à sa famille pour tenir son engagement