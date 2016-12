Comment je passe plus de temps avec mes enfants grâce à mon nouvel aspirateur

Il y a quelques semaines, j'ai décidé de changer mon vieil aspirateur traîneau pour un nouvel aspirateur de type "balai". Non pas que j'avais anticipé le fait que ce changement d'appareil allait me faire gagner un temps précieux, j'ai choisi ce modèle car je souhaitais un aspirateur sans sac, maniable, sans fil et puissant. J'ai donc choisi d'acheter le modèle DC45 Plus de chez Dyson.

En quoi mon nouvel aspirateur me fait gagner du temps ?

Étant donné que mon aspirateur balai est sans fil donc rechargeable, il est très facile de passer l'aspirateur plusieurs fois dans la journée pour aspirer tout ce qui peut salir un logement tout au long d'une journée :

marc de café jeté à côté de la poubelle

croquettes des chats

poils de chats

etc...

Après quelques jours d'utilisations rapides et régulières, je me suis rendu compte que je ne me bloquais beaucoup moins de temps dédié à l’entretien de mon logement familial et notamment sur la partie "entretien des sols".

En clair, au lieu d'aspirer la totalité de mon appartement 2 ou 3 fois par semaines, j'ai pu limiter le nettoyage des sols en profondeur à une seule fois par semaine.

Avec mon ancien aspirateur traineau, il fallait :

que je le branche à l'une des rares prises disponibles

que je fasse de la place pour circuler avec

que je j'aspire ce que j'ai à aspirer

que je le range à un endroit pas trop visible vu qu'il prend pas mal de place. Avec mon nouvel aspirateur Dyson, j'avais aspiré mes petites saletés avant même la fin de la première étape du branchement de mon aspirateur traîneau...

Autant vous dire que la maison est presque toujours propre et ce, en un temps record qui m'évite de bloquer du temps plusieurs fois par semaine pour passer l'aspirateur.

Et bien évidemment en tant que papa gâteau, j'utilise ce temps gagné pour le passer avec mes enfants.