Comment je suis parvenu à muscler ce fessier une bonne fois pour toutes !

Deux ans plus tard...je dois confesser que ce fut loin d'être immédiat, mais enfin, l'important c'est que les résultats soient enfin là, malgré mes faux pas. Si vous êtes dans le même objectif que moi il y a deux ans, ces quelques conseils pourraient vous être utiles.

Constat : avez-vous remarqué que la nature est assez cruelle avec nous ? Si j'attrape un jour celui qui s'est occupé de la répartition des hormones, il va passer un sale quart d'heure !! Pour ces messieurs tout va bien, mais alors pour nous les filles, c'est a cata.

Où stockons-nous principalement ? Je vous le donne en mille, dans les hanches, les fesses, les cuisses et bien sûr les hanches, le fameux effet bouteille d'orangina ! Et bien, secouons-nous !! Voici quelques conseils qui ne peuvent que fonctionner, voici ce qui en tout cas a fonctionné à merveille pour moi

Zen, soyons zen...

Je me suis inscrite au Yoga en 2014, à la base pour accompagner une amie qui disait "avoir besoin de souffler". Moi je ne voyais pas bien l'intérêt, surtout que ce genre de cours n'est pas donné à Paris ! Finalement, j'y ai vite pris gout, et j'en sortais...détendue, vraiment apaisée. J'ai appris tout un tas de techniques de relaxation (cette appli est top !) , j'ai lu bien des livres sur le sujet, bref, je m'y suis mise à fond ! Le résultat principal, je dors mieux, genre, beaucoup mieux !

Ok mais en quoi ça t'a aidé pour tes fesses ?

Et bien quand on dort mal et que l'on est fatiguée au quotidien (comme c'était mon cas), on a plus de chance de faire les mauvais choix alimentaires, et de craquer devant telle ou telle sucrerie. On a globalement plus tendance à prendre du poids.

Un mauvais sommeil, c'est aussi une mauvaise récupération musculaire, et vos entrainements sont donc moins efficaces...dommage ! Donc, première chose à faire absolument, bien dormir. Changez votre literie, réaménagez votre chambre comme un cocon, faites du yoga, chassez le stress, détendez-vous, faites de la luminothérapie, peu importe, mais récupérez !

Les régimes étaient mes meilleurs amis, mais de faux amis

Ah ça j'en ai fait des -2kg, + 4Kg ! Une bonne dizaine de fois mêmes, mais la vérité, c'est que cela n'a rien de bon, rien du tout. Cela accentue juste le phénomène de stockage des graisses dans votre corps.

Il n'y a qu'une chose et une seule à faire, très simple, apprendre un nouveau mode de consommation et d'alimentation, et l'ancrer comme un mode de vie. Je ne dis pas que c'est facile, ça m'a pris une bonne année. Tout est question d'organisation, d'avoir toujours ses petits plats préparés, quand vous prenez l'habitude de manger sainement, vous perdre l'habitude de céder devant la tentation. Sérieusement, une sucrerie ou un soda ne me fait plus envie, plus du tout ! C'est vraiment une question d'habitude.

Choisissez bien vos aliments, rendez aux légumes leurs places dans vos assiettes. Ne vous dites pas, qu'est ce que je vais faire pour accompagner cette viande, dites-vous plutôt avec quoi ces 200g de haricots iraient bien ? Oubliez les plats industriels, les plats en sauce, les plats réchauffés, etc.

Faites les bons choix, renseignez-vous sur l'indice glycémique des aliments, limitez votre consommation d'alcool, le sucre dans le café. Passez au thé, c'est bien le thé vert (sans sucre), il faut boire, beaucoup, forcez-vous à boire un grand verre d'eau toutes les heures, ça joue !



Ce qui a bien fonctionné pour ma part, c'est la méthode en ligne de Valérie Orsoni qui inculque de bonnes habitudes. Je l'ai suivie pendant 3 mois avant de voler de mes propres ailes et d'acheter un bon bouquin de recettes !

Le sport, fer de lance pour obtenir ce fessier d'acier !

Je ne pouvais décemment pas finir sans ce qui m'a le plus servis, le sport, et surtout l'entrainement de résistance. Ça ne me plaisait pas bien à la base, soulevez des poids. Mais bon, c'est mon ex qui insistait pour que j'aille à la salle avec lui, alors je suivais (non sans bougonner).

Pour moi soulever des poids était forcément synonyme de muscles et de veines. Je ne voulais pas devenir une fille dénuée de féminité. Que nenni ! Je vous rassure si vous pensez ça, il n'y a aucune chance. Voilà maintenant 1 année entière que je pratique la musculation à raison de 3 séances par semaine, et je ne suis pas bodybuildée !

En fait, quand on pense perte de poids, la musculation est la dernière chose qui nous vient à l'esprit, nous les filles, et pourtant...

Oubliez les petits poids roses tout mignons, allez sous la barre, la vraie, allez faire du squat, du soulevé de terre. J'ai appris petit à petit à grandement apprécier ces exercices polyarticulaires qui font consommer au corps énormément d'énergie et travaillent tous les muscles !

À ces 3 séances hebdomadaires j'ai ajouté une séance "plaisir", le dimanche, qui constitue à faire un peu de marche, du roller ou encore aller nager ou aller au yoga. J'y ai pris gout, je n'étais pourtant pas sportive pour un sou.

Mais voilà, tout vient en même temps, et tout est lié. Je fais plus de sport, je peine donc moins à m'endormir le soir, j'évacue mieux le stress, je récupère mieux, mon corps aussi.

Étant moins fatigué, je fais de meilleurs choix alimentaires, je mange mieux, sainement, sans me restreindre, je mange des légumes à volonté, et des glucides le jour de mes entrainements. J'ai globalement fondue de partout, mais comme j'ai principalement réussie à muscler mes fessiers, avec des exercices d'isolation.

C'est un tout que vous devez adopter, mais rassure-vous, ce n'est pas terrible, au contraire, vous allez-y prendre gout, à ce nouveau mode de vie.

Résumons ces petites actions font de grandes réussites :

- chasser mon stress grâce au sport et à certaines techniques de relaxation (Yoga)

- améliorer mon sommeil et ma récupération (moins de stress, + de sport = meilleur sommeil)

- faire de meilleure choix alimentaires et veiller à mon hydratation

- adopter un entrainement de résistance, avec de vrais poids

- dire adieu aux régimes