Comment la tendance geek a-t-elle réussi à s'emparer de la décoration intérieure ?

Une lampe Star Wars

Un réveil rigolo

Une boite à gâteaux originale

Une lampe personnalisable

J'adore Star Wars, alors je craque sans hésitation pour cette lampe Chewbacca qui adopte un look ultra ludique. Avec elle, je suis sûre d'ajouter une touche résolument geek à ma décoration intérieure. Ce qui est bien avec cette lampe d'ambiance à led, c'est qu'elle s'alimente avec 3 piles AAA ou un câble micro-usb : je peux donc la glisser dans un coin de la bibliothèque ou la poser sur mon bureau sans problème !Dans ma tête, je suis parfois une super héroïne, ne serait-ce que pour devoir affronter mes collègues lourdingues au boulot. Et comme je suis toujours en accord avec mes pensées, je m'offre ce superbe radio réveil Lego à l'effigie de la belle amazone Wonder Woman. Le must ? Ses bras et ses jambes sont articulés comme un vrai Lego. Et en plus, son écran rétroéclairé s'active quand on appuie sur sa tête. So cute !Alors moi, je suis trop fana des Minions. Depuis que j'ai vu le film Moi, Moche et Méchant, j'ai trop craqué sur leur adorable bouille toute jaune et leur façon de parler comme des bébés. Tout naturellement, j'ai cherché à embellir mon intérieur avec un cadeau geek tout droit sorti de leur univers. Et bien sûr, je suis tombée nez à nez avec cette boite à cookies en céramique qui ne manque pas de style !Je vous l'ai dit, mes murs sont blancs à la maison. Alors pour les habiller un peu, je viens juste de m'emparer de cette lampe Scrabble , qui se compose de 10 carrés lumineux et de 60 stickers repositionnables pour créer la phrase que l'on veut. D'une longueur de deux mètres, elle embellit tout mon intérieur avec son design plutôt novateur. Je suis trop fan !