Comment limiter la chute de cheveux chez la femme ?

La chute de cheveux offre un spectacle déroutantlorsqu’au détour d’une caresse dans les cheveux, votre conjoint ressort la mainremplie d’une touffe de cheveux. Votre amour et vous semblerez tout à faitchoqués, troublés ou surpris de ce fait. Rassurez-vous, la chute de cheveuxn’est pas une fatalité et elle ne saurait être un motif d’inquiétude. C’est unphénomène naturel lié à l’âge. En effet, nos cheveux connaissent une certainecroissance cyclique qui pousse forcément les nouvelles pousses de cheveux àévacuer les anciennes.

Les principales causes de la chute

Il faut noter que plusieurs facteurs sont à l’origine dece phénomène particulièrement lié à la croissance des cheveux. La chute descheveux est intrinsèquement liée à la fragilité du cuir chevelu. Plus la natureest fine, plus vite les cheveux sont cassants. Des cheveux plus épais résistentmieux à ce phénomène. Il faut noter que les carences en vitamine ou en fer, lestress, l'excès de cholestérol et les changements hormonaux lors des fins degrossesses constituent aussi des facteurs pouvant amplifier le phénomène.

Lutter contre la perte du cuir chevelu



Il existe plusieurs méthodes pour se sortir de cette boucle infernale. On peutdéjà éviter le stress en faisant une activité sportive et soigner sonalimentation en l’enrichissant en vitamine B, en fer et en protéines. Nous vousconseillons de rincer à l’eau abondante plusieurs fois par jour vos cheveuxdurant l’été pour éviter les agressions que subissent vos cheveux à la plage età la piscine. Parvenez ainsi à bout de ces désagréments.