Comment lutter contre le diabète avec un régime ?

La meilleure façon de lutter contre le diabète est demodifier drastiquement son alimentation. En effet, si vous êtes diabétique etque vous suivez le régime alimentaire qui convient, vous constaterez à lalongue une nette amélioration de votre état.

Le régime alimentaire du diabétique

Certains pensent que le régime alimentaire dudiabétique est très strict et difficile à respecter. Nous croyons plus qu’ils’agit d’une rééducation alimentaire à laquelle on finit par s’habituer.

Pour lutter contre le diabète par un régime, sachez deprime abord que vous devez réduire l’apport en sucre et graisse. Si voussouffrez du diabète de type 2, évitez les viandes grasses, les graissesanimales (présentes principalement dans le beurre, la crème et le fromage) etles sucres rapides que contiennent les confiseries et les pâtisseries. Unepersonne atteinte de diabète qui privilégie les glucides complexes, tels queles fruits secs et les légumes, a de fortes chances d’améliorer son état.

Dans tous les cas, votre alimentation de diabétique neserait parfaite que si vous parvenez à remplacer les « mauvaisaliments » par les « bons ». Concernant les sucres rapides, vousferez mieux de consommer des édulcorants à leur place. L’huile de colza etcelle d’olive peuvent remplacer les graisses animales tandis que les viandesgrasses seront abandonnées au profit du poisson et de la volaille.

Quel que soit le régime mis en place, le diabétiquedoit veiller à ce que son alimentation soit la plus équilibrée possible. Lerespect des 3 repas journaliers est particulièrement recommandé. L’aide d’undiététicien n’est jamais de trop pour permettre à chaque diabétique, selon sasituation personnelle, à trouver le régime parfait.

