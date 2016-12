Comment maigrir du bas ?

Que cela soit dû à nos hormones ou à notre mode de vie, nous les femmes c’est comme ça, nous stockons en général dans la partie basse de notre corps : hanches, ventre, fesses, cuisses… Je dis bien en général puisque nous sommes toutes différentes et commencer par apprendre à se connaître soi même et comment fonctionne son propre corps est le meilleur moyen d’arriver à ses fins. Malgré tout, les conseils qui suivent peuvent s’appliquer à la majorité d’entre vous. Je ne suis pas une professionnelle du coaching sportif mais simplement une véritable passionnée ! Ces quelques règles de bon sens que je vous propose d’appliquer pour maigrir du bas je les ai testées à travers mon expérience personnelle, découvertes à travers mes lectures, et enrichies grâce à mes échanges avec mes coachs sportifs mais également grâce à l’expérience de plusieurs amies qui ont été enchantées de trouver enfin un moyen de maigrir du bas.



Avant de vous parler de ces principes, il faut que vous compreniez mesdames, que physiologiquement parlant nous ne sommes pas les égales des hommes. En effet, dame nature nous a programmée par le biais de nos hormones afin de pouvoir constituer facilement des réserves d’énergies (le gras et le sucre), afin que notre corps puisse faire face à une éventuelle grossesse. De plus, pour nous compliquer la tâche, lorsque nous maigrissons nous ne perdons pas spécifiquement sur une zone mais sur l’ensemble du corps.



Cependant, nos kilos superflus stockés dans le bas de notre corps ne sont pas uniquement constitués de graisse. Ils sont aussi constitués… d’eau ! Sous forme de cellulite et de rétention d’eau ces quelques kilos superflus ne sont pas une fatalité ! Vous vous en rendrez compte par vous même si vous respectez ces quelques règles de bon sens pour maigrir du bas :

1. Arrêtez vos régimes à répétition !



Même si vous avez l’impression de maigrir sur le moment, ces régimes vous font en réalité prendre des kilos sur le long terme (n’importe quel nutritionniste vous le dira). Ils accentuent en plus le phénomène de stockage des graisses dans votre corps. Alors mangez sainement sans vous prendre la tête à compter les calories ! Mangez équilibré (un peu de tout avec modération) en prenant votre temps, à heures régulières et en mâchant bien vos aliments. Ce premier pas est l’un des plus importants pour maigrir du bas.

2. Bougez-vous !



Eh oui, que ce soit pour votre santé ou pour affiner vos cuisses vous n’échapperez pas au sport ;). Arrêtez de voir l’activité physique comme une corvée et décidez de commencer à aimer ça ! Choisissez un sport qui vous plait et qui fait travailler en particulier le bas de votre corps en renforçant vos muscles posturaux (vos muscles profonds qui assurent le bon maintien de l’ensemble de votre corps) : marche, jogging, fitness, roller, natation… etc. Vous pouvez également ajouter quelques exercices pour muscler vos fessiers ou tonifier vos jambes. L’important est que vous y preniez du plaisir pour inscrire l’activité sportive dans votre mode de vie sur le long terme. Au bout de 3 jours vous aurez des courbatures, au bout de 3 semaines vous commencerez à ressentir les bienfaits du sport sur votre corps, au bout de 3 mois vous verrez des changements significatifs sur votre silhouette et au bout de 3 ans vous serrez quelqu’un de sportif pour la vie car vous ne pourrez plus vous en passer pour vous sentir bien et en pleine forme.

3. Dormez !



La fatigue et le stress favorisent l’apparition des kilos superflus notamment sur le bas du corps pour vous mesdames. Alors apprenez à gérer et à évacuer votre stress et dormez suffisamment ! Là encore nous ne sommes pas tous égaux : apprenez à connaître votre nombre d’heures de sommeil nécessaires et suffisants pour vous réveiller en pleine forme.

4. Massez-vous



L’auto-massage, s’il est pratiqué régulièrement peut avoir un impact bénéfique sur votre perte de poids, notamment si vous avez une mauvaise circulation et si vous êtes sujette à la rétention d’eau. Prenez l’habitude de vous masser les jambes en rentrant chez vous puis de passez un jet d’eau froide sur ces dernières. Vous verrez qu’en peu de temps ces quelques minutes pour vous le soir vont rapidement devenir un moment de mieux-être.

5. Adoptez une alimentation anti-rétention



Et oui, plus que la quantité, c’est la qualité des aliments que nous consommons qui est important. Les plats industriels et les aliments modifiés contiennent bien souvent des molécules que votre corps aura du mal à digérer et que vous stockerez. Ces molécules vont agir comme une éponge en retenant l’eau et en favorisant la cellulite. Alors limitez au maximum ces aliments ainsi que la consommation d’alcool, de café et de cigarette et privilégiez les plats faits maison et les produits frais. En plus consommez des plantes drainantes (thé vert, frêne, queues de cerises, etc.)



En appliquant rigoureusement ces 5 règles de bon sens vous serez étonnée de leur efficacité. Bien sûr, si après les avoir lu vous les mettez au placard, ne soyez pas étonnée de vous retrouver chaque année avec les mêmes complexes et le même sentiment de mal-être. C’est comme pour beaucoup de choses : on a rien sans un minimum d’effort, d’autant plus que ces règles vont facilement s’intégrer à vos habitudes.



J’ai souhaité écrire un article simple et pratique. Cependant, si vous souhaitez approfondir un peu plus le sujet je vous recommande le livre du Dr Philipe Blanchemaison « 8 minutes par jour pour maigrir du bas » qui a élaboré quelques exercices efficaces et rapides pour celles qui n’auraient pas beaucoup de temps pour pratiquer une activité sportive régulière. Cependant, rien ne sera aussi efficace que d’inclure le sport définitivement dans votre mode de vie, et ce plusieurs fois par semaine.