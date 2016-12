Comment manger mieux & moins pour le bien être de notre corps

Boire un grand verre d'eau avant chaque repas :

L'eau est un coupe faim naturel. Elle remplit l'estomac et permet ainsi d'éviter de trop manger. Il a été prouvé que manger moins est bénéfique pour la santé. L'ile d'Okinawa, située non loin du Japon, et par exemple réputée pour le nombre de centenaires qu'elle possède.. Et les scientifiques ont tranchés : le faite qu'ils s'arrêtent de manger avant de ne plus avoir faim et en grande partie responsable de cette longévité !

Intégrer le complément alimentaire arti shot a son alimentation :

Arti shot est une petite fiole contenant nombre d'ingrédients aux vertus amincissante. Loin de vous faire fondre en quelques jours, l'intérêt d'arti shot est surtout d'aider votre corps a éliminer les calories, a mieux réguler votre appétit, augmenter la dépense caloriques pendant l'effort... Un petit coup de pouce bien senti, en somme !

Limiter les produits sucrés au dessert :

Manger un produit sucré à jeun ou avant un repas est en effet dévastateur pour votre corps ! Le pancréas, l'organe qui régule le taux de sucre dans le sang, et fortement sollicité dans ces cas de figure. Résultat : les sucres sont mal gérés et rapidement transformés en graisse. L'ennemi de la minceur et de la bonne santé ! Vous trouverez plus d'info sur ce processus sur le site de l'AFD

Ces quelques conseils sont relativement simples a appliquer au quotidien, et vous permettrons de mieux respecter les besoins de votre corps en terme d'alimentation.. Et il vous remerciera en vous procurant une santé de fer, durablement !