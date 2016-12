Comment tomber enceinte rapidement ?

Tomber enceinte ne relève pas du miracle ! Vousdirez certainement que tout le monde sait comment on fait les bébés. Mais sivous voulez prendre une grossesse rapidement, vous devez prendre desdispositions particulières.

Connaître la période de l’ovulation

Vous avez plus de chances de tomber enceinte si vousavez des rapports sexuels pendant la période de l’ovulation. Celle-ci se situele plus souvent vers le 14ème jour après l’apparition des règles.Pour connaître ce moment, nous vous conseillons de mesurer votre températuredurant tout un cycle. En fait, la chaleur du corps de la femme est plus élevéeaprès l’ovulation. Alors mesdames, vous avez intérêt à en tenir compte poursavoir si vous êtes dans une période de fertilité.

Vous devez ensuite avoir des rapports sexuels réguliers dans cette périodeafin d’optimiser vos chances de tomber enceinte. Sachez que les spermatozoïdesont une durée de vie de 72 heures environ lorsqu’ils sont déversés dans lescavités génitales. Alors pour tomber enceinte rapidement, il serait parfaitd’avoir du sexe régulièrement pendant les jours de la période de fertilité (aumoins durant 3 jours de suite).

Surveiller son alimentation

Enfin, vous devez tenir compte de votre alimentation si votre vœu le pluscher est de prendre une grossesse le plus vite possible. Sachez que le café aun impact négatif sur la fécondité, tout comme l’alcool et le tabac. Nous vousrecommandons donc de vous en passer pendant un moment. Aussi, même si lesrégimes hypocaloriques permettent de garder la ligne, ils ont toutefois uneinfluence hormonale et peuvent mettre à mal la fécondité. Cela dit, optez pourune alimentation hypercalorique en évitant néanmoins les abus, notamment dansla consommation du sucre.

Source : infoenceinte.com