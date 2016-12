Comment trouver un food truck pour son mariage ?

Peut-être vous posez-vous la question de savoir si c'est une bonne idée ou non de faire venir un food truck à votre mariage ? La réponse est oui, trois fois oui !

Surprenez vos invités

La raison première de s'attacher les services d'un food truck pour son mariage, c'est de pouvoir surprendre ses invités. Et oui, un camion cuisine garé dans l'arrière cour, fumant et laissant échapper de bonnes odeurs de cuisine, ça ne pourra qu'épater vos amis et vos proches réunis pour ce moment exceptionnel. Avouons-le, c'est aussi un peu moins ennuyeux qu'être assis pendant plusieurs d'affilée à table, surtout quand le food trucker anime la pause gourmande, amuse vos invités, raconte des blagues, fait le show... et c'est souvent le cas !

Associez le food truck au thème du mariage

L'avantage des food trucks, c'est qu'il en existe des centaines, dont certains farfelus et arborant une décoration on ne peut plus originale. En mode rétro, fête foraine ou USA, vous trouverez facilement le camion restaurant qui ira de paire avec le thème choisi pour la célébration de votre mariage.

Pour plus de plaisir, louez-en plusieurs !

Et si vous louiez un food truck salé et un food truck sucré ? Ou un food truck burger et un food truck thaï ? L'avantage, c'est que vous pourriez éviter les longues files d'attente pour aller se restaurer, mais aussi varier les plaisirs et ainsi chouchouter davantage encore vos convives. De plus, en règle générale, un food truck ne coûte pas si cher : comptez entre 10 à 15 euros par personne en moyenne. Alors deux food trucks ça reste raisonnable.

Bon alors, on les trouve où ces food trucks ?

Vous êtes décidé à franchir le pas ? Alors, il est temps de les contacter. Si vous foncez tête baissée, vous allez rapidement vous rendre compte qu'il en existe des centaines et que ce n'est pas toujours facile de trouver un site qui centralise toute l'offre. Heureusement, j'ai un bon plan pour vous : le site fousdetrucks.com

propose un formulaire pour les réserver directement en ligne. À vous de jouer !