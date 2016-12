Comment voyager pratique avec son enfant

Quelque que soit la situation géographique de votre famille,il a fallu alors parfois traverser la France pour rendre visite à tante Janine(dans sa maison qui ressemble plus à une brocante qu’autre chose).

L’équipement indispensable pour partir avec bébé

Avant de partir et de manière générale, sortir de la maisonavec son bébé, mieux vaut être équipé. En effet, le petit chérubin réclamera lemême confort que celui que vous lui offriez à la maison. Ainsi, voici lesaccessoires indispensables pour partir en voyage avec bébé.

Le sac à langer

Couches, tétines, doudou, biberons, lingettes, body derechange…la liste est longue. Si vous nevoulez pas vous y perdre au bout de 5 minutes à chercher sa couche de rechange,sa deuxième sucette ou bien le matelas à langer, mieux vaut être organisé.C’est ce que vous permet le sac à langer. Encore une belle invention desfabricants de puériculture. Coup de cœur pour le sac à langerBabymoov Style Bag ! Le sac à langer vous permettra de ranger biencomme il faut toutes vos petites affaires dans des pochettes conçues pourl’occasion. Ainsi, plus besoin de chercher pendant 10 minutes dans le coffre dela voiture où au fond de votre sac à main le deuxième doudou de votre enfant.Certaines marques proposent même un compartiment isotherme pour le biberonainsi qu’un matelas à langer de voyage ! Le rêve pour tous les parents.

La poussette

Vous partez faire une marche en famille le dimancheaprès-midi, et vous n’avez pas pensé à la poussette ? Vous êtes foutue.Alors n’oubliez pas votre poussette et si possible optez pour un modèle pliablecomme ils en vendent ici et la. Ce modèlesera bien plus pratique à transporter en voiture ou en train (oui, certainesmamans et papas sont très courageux pour affronter les transports en commun).Si vous oubliez votre poussette, dites bonjour la tendinite du coude au bout de10 minutes de portage.

De nombreux autres articles de puériculture existent etfacilitent la vie des parents au quotidien, comme le coussin d’allaitement, lechauffe biberon ou encore l’écharpe de portage. Si vous devez un jour, acheter un article de puériculture, n’oubliez pasavant de sortir votre carte bleu, de consulter les avis (Amazon, sitesspécialisés) et surtout regardez si le modèle a obtenu une certification :label « consobaby », label « parents a choisi », label« élu produit de l’année »….