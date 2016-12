Connaissez-vous la chaussure minceur et son fonctionnement ?

Une semelle pour booster l’activité musculaire

La marche, lorsqu’elle est effectuée rapidement et pendant 30 minutes minimum, est l’un des sports les plus conseillés. Ainsi, en plus de ses effets sur le cœur, cette activité permet de perdre du poids efficacement et durablement. Surtout si on y associe l’utilisation d’un vêtement minceur tel que la chaussure minceur. Cette dernière se différenciant des autres par une semelle plus épaisse vers la partie médiane ou inclinée. Il en découle une mise en déséquilibre du corps entrainant stimulant ainsi l’activité musculaire.Plusieurs déclinaisons de la chaussure minceur sont disponibles sur le marché. Ainsi, selon le gout de chacun, il existe des tongs (FitFlop), des sandales (Drainaflex), des espadrilles, des baskets (EasyTone, MBT) et même des chaussons (Sveltesse). Les technologies variant d’une marque à un autre.

La chaussure minceur est-elle vraiment efficace ?

Assez nombreuses, les fonctions attribuées aux vêtements minceur comme le legging ou le corset minceur varient d’un modèle à un autre. Dans le cas de la chaussure minceur, les propriétés sont dues à l’inclinaison spéciale du soulier. Ainsi, lorsque vous marchez avec, l’activité stimule et tonifie plusieurs muscles (fessiers, cuisses, muscles, jambes, mollets). Ce qui permet au bout moment d’ affiner votre silhouette et d’élancer votre stature. En absorbant les chocs, cette chaussure dite active soulage différentes douleurs (genoux, hanches, bas du dos, pieds) et procure un bien-être entier au corps. Elle a aussi la capacité d’améliorer la circulation sanguine, de redresser sensiblement la posture et de renforcer les tendons.