Tastemade, c'est des cupcakes, des cheesecakes, des pop-cakes, des no-bakes, tous des mots en -akes qui nous font saliver tout partout. Sous forme de vidéos hyper rythmées, courtes et en musique, les pâtissiers de Tastemade mettent en image des recettes qui paraissent tellement faciles, hyper originales et à tomber par terre. On vous a sélectionné des recettes de cookies complètement barrés. Une main invisible et habile rendent des cookies natures et boring particulièrement surprenants : des minions, des voitures et même, feu David Bowie. Cliquez sur les vidéos et admirez le spectacle !

