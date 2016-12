Pourquoi courir lentement aide à courir plus vite et plus longtemps Vous vous êtes mis à la course à pied et rapidement vous avez pu voir que vous vous amélioriez. Vous avez progressé en temps et en vitesse. Mais maintenant, vous stagnez un peu et vous voudriez augmenter à nouveau d'un cran votre vitesse de course... Pour cela, écoutez ce que raconte (lentement...) le Docteur Denis Boucher et vous serez certainement très surpris de ses conseils !