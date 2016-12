De l'importance de lire des histoires à ses tout-petits

Lire des livres à son tout-petit a une importance inouïe dans l'apprentissage du langage. Le bébé est directement stimulé par la voix maternelle ou paternelle. Ce qui va lui permettre de progresser tant au niveau du vocabulaire mais aussi dans son développement social.

Comment faut-il faire pour mettre en place en moment de lecture calme et enrichissant avec son enfant ?

Établissez une routine

En fonction de votre emploi du temps et de vos habitudes avec bébé, choisissez le moment le plus opportun pour partager ce moment de lecture.

Une routine qui fonctionne avec la plupart des enfants consiste à leur lire des livres le soir, avant d'aller se coucher. C'est un moment pratique car il convient à la fois aux parents, chez eux après leur journée de travail, et aux enfants, cela leur permet de se détendre avant de faire dodo.

Cependant vous pouvez tout aussi bien faire différemment et prévoir de lire le matin avant de partir travailler ou avant la sieste si vous êtes avec votre tout-petit.

Un bébé va vite comprendre et s'habituer à cette routine. C'est bientôt lui qui vous réclamera ce moment de lecture en allant chercher ses livres dans la bibliothèque.

Choisissez les albums avec soin

Selon l'âge de votre enfant et ses goûts bien entendu. La littérature de jeunesse regorge de livres plus chouettes et beaux les uns que les autres !

J'ai trouvé sur le site unjourunjeu.fr une sélection de livres pour enfants qui convient parfaitement à des tout-petits entre 2 et 4 ans. Surtout ne choisissez pas une histoire trop longue. Mieux vaut lire plusieurs livres plutôt qu'une longue histoire. Votre enfant risquerait de décrocher et de se désintéresser.

Pour les plus petits, vous pouvez commencer par des livres sonores ou tactiles. Les livres avec des comptines et petites chansons sont parfaits pour le plus jeune âge. Ensuite vous pouvez varier et commencer les livres à petites histoires ou d'autres plus pédagogiques sur les premiers apprentissages.

Vous l'aurez compris, la lecture à voix haute est un moment privilégié entre un parent et son enfant. D'où l'importance de lire des histoires à ses enfants, dès le plus jeune âge. :-)