De la couleur dans vos cheveux !

Pour l’été, Revlon Professional a imaginé des nuances hautesen couleurs en salon avec sa gamme de coloration Revlonissimo Pure Colors !

Violet, fuchsia, rouge pour les nuances intenses et grisbronze, gris ou gris irisé pour des nuances neutralisantes.

Les nuances Pure Colors contiennent de l’acide hyaluroniquepour ses propriétés hydratantes, des protéines de soja pour nourrir, réparer etpréparer les cheveux à recevoir la couleur et un complexe d’agents soin quiprotège la fibre capillaire et resserre la cuticule. Exit les fourches pour unechevelure colorée lisse et brillante !

Conseils entretien dela couleur

Brillants, doux, soyeux, lumineux, les cheveux colorés ontbesoin de soins pour garder leur couleur aussi belle qu’en sortant de chez lecoiffeur, et le plus longtemps possible !

Le service après-vente de la couleur à domicile c’est 45Days de Revlon Professional. Cette gamme 2en1, sans sulfates, combineshampooing et conditionner pour prendre soin des cheveux colorés et méchés.

S’utilise dès le premier shampooing après la coloration.

En un seul geste, la couleur reste intense et les cheveuxsont nourris et soyeux.

Pour cheveux blonds, bruns, châtains, rouges, cuivrés, cheveuxméchés et blancs

Prix : 10,10 € les 275 ml

En vente chez les coiffeurs partenaires

Rendez-vous sur www.revlonprofessionalbrands.parispour connaître le plus proche de chez vous.