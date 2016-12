Pour la collection IceFlower, place aux douces couleurs de l'hiver ! Accompagné d’une bougie en soie brodée, le baby coussin IceFlower sera parfait à offrir à vos invités lors des dîners de fin d’année. Décoré d’un petit noeud, on le reconnaît facilement grâce à sa petite fleur ressemblant à du sucre étiré. Ce baby coussin senteur est aussi disponible dans un joli coffret avec des savons macarons, mais aussi en version accroche-coeur ou encore baby boule, parfaits pour parfumer ses tiroirs / armoires...

Quant à Incroyables et Merveilleuses, inspirée de l'époque Post-Révolution, cette collection reprend le style de la parisienne de cette période. Ces parisiennes se faisaient appelées les Incroyables et Merveilleuses. Déclinée en baby boules, baby coussins, grosse boule, coussins piqués, bougies et macarons, son style rayé et son doux parfum Roses et Feuilles ne passeront pas inaperçus !

Prix : à partir de 6,90€

Envie de vous en procurer près de chez vous ? Rendez-vous sur www.ateliercatherinemasson.com pour découvrir ses 400 distributeurs multi-marques partout en France.