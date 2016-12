De quel pied je me chauffe…

Jeune marque française, Des Pieds Sous Ma table a imaginé des pieds de tables design et colorés. Scandinave, coloré ou industriel, les pieds Des Pieds Sous Ma Table donnent un sacré coup de jeune à un plateau Ikea un peu trop basic et nous permettent de faire de cette palette récupérée un jour de marché une table basse chic et abordable.

Livrés en kit avec leur vis et disponibles en différentes hauteurs et couleurs, Des Pieds Sous Ma Table fait entrer le design à la maison. Banc, bureau, mange-debout ou table à manger chaque plateau trouve pied à son goût.

Le plus ? Fabriqués en France et suivant une charte Eco Responsable, les pieds Des Pieds Sous Ma table sont une alternative économique et sympathique qui s’affranchit des géants du meuble.

Coup de coeur pour le pied T_STARR qui, avec sa ligne aérienne et élancée, apporte une touche design et moderne à tous types de plateaux.

Des Pieds Sous Ma Table

A partir de 18€ le pied