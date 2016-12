Déco : comment rendre un intérieur chaleureux avec des rideaux ?

En matière de rideaux, il est clair que nous avons l’embarras du choix : occultant, voilage, en matières naturelles ou synthétiques, etc. En fonction de l’effet et des besoins que vous avez, certains sont pourtant plus adaptés que d’autres. On fait le point pour faire le bon choix de rideaux.

Des rideaux à choisir en fonction de l’ambiance que vous voulez

En fonction de l’ambiance et de l’identité que vous souhaitez donner à une pièce, les rideaux auront un rôle à jouer. Le choix de la matière et bien entendu de la couleur, vont venir finaliser votre décoration.

Vous pouvez également jouer avec les saisons, comme par exemple mettre des voilages brise bise fins en été pour profiter de la lumière du soleil tout en laissant passer l’air frais et conserver une intimité, ou bien installer des doubles rideaux bien épais en hiver pour rendre la pièce plus chaude et cocooning. Le choix de store peut également être une bonne solution si vous souhaitez donner un look contemporain à votre intérieur. Dans ce cas-là optez pour des stores épurés en métal, qui sont très design.

Des rideaux occultants ou non ?

Cela va dépendre de la pièce que vous souhaitez équiper de rideaux. Si c’est dans une chambre, nous vous conseillons l’installation de rideaux occultants, particulièrement si vous n’avez pas de volets. Pour les autres pièces, cela va dépendre là encore de l’effet déco que vous souhaitez obtenir.

Peut-on mélanger les matières de rideaux ?



Oui bien entendu ! On n’y pense pas assez mais pour personnaliser une pièce et lui donner plus de caractère, il est même recommandé de mélanger les matières de rideaux. Vous trouverez dans toutes les gammes de rideaux, même parmi les rideaux pas chers, un grand choix de matières originales pour donner vie à toutes vos idées déco. A la seule condition que ce soit des tissus qui fassent à peu près le même poids : ce n’est pas très esthétique par exemple, d’avoir un rideau qui fronce et l’autre pas.



Comment corriger les défauts d’une pièce grâce au choix des rideaux ?



Dans le cas d’une pièce avec de très hautes fenêtres, le mieux est d’installer des rideaux avec des motifs et notamment des rayures, ce qui va permettre de créer des ruptures visuelles.



Pour des fenêtres trop basses à l’inverse, mettez des rideaux avec des rayures horizontales pour donner l’impression d’une plus grande hauteur sous plafond.



Et si votre pièce est trop étroite, installez des rideaux avec de fines rayures pour contrebalancer.



Dernier conseil : Lâchez-vous sur les motifs et les couleurs ! Les rideaux sont une chance pour apporter du pep’s à une pièce et lui donner de la personnalité. Alors profitez-en !