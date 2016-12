Découvrez les bienfaits de l'argile blanche

L’argile blanche possède des vertusde bienfaits innombrables. Découverte il y a des décennies, la liste desbienfaits de cette matière poudreuse n’a jamais cessé de s’allonger. Pour quevous profitiez également de ces bienfaits, voici les utilisations que vouspouvez faire chez vous.

Contenant des éléments qui sontreconnus par leurs vertus sur la peau, du zinc, du magnésium, calcium,potassium et beaucoup de sels minéraux, l’argile blanche est tout simplement leremède miracle pour le soin de la peau.

Une poudre miraculeuse, l’argileblanche est très prisée pour le soin esthétique et médical. Facile à utiliser,elle arrive à remettre vos cheveux et votre peau dans un état impeccable. Eneffet, l’argile blanche revitalise les cheveux secs et répare les dégâtssoigneusement. Finis les cheveux ternes et secs, elle donnera à vos cheveux unmagnifique éclat et une souplesse. Pour les peaux sèches, l’utilisation del’argile blanche est conseillée vivement.

Sur le plan médicinal, cette poudreblanche a un effet cicatrisant et anti-inflammatoire. Elle est alors idéalepour soulager une blessure. Elle soigne également les blessures et met un termeaux irritations bénignes.

Appliquez-la fréquemment à votrepeau, ceci aura pour effet de rendre votre peau très douce et propre.Effectivement, l’argile blanche apporte aux couches externes de votre peau unebonne hydratation. Rendant ainsi votre peau pleine de vie et d’une tendresseinouïe. Il va sans dire que cette poudre rajeunit votre peau et amenuiseentièrement les rides. Vos impuretés disparaitront. Ce n’est pas tout !L’argile blanche peut également être utilisée sur tout le corps en entier. Vousverrez votre peau devenir fraiche comme jamais !