Délice coco - choco - framboises

Dacquoise noix de coco:

Monter 5 blancs en neige,y incorporer 50g de sucre.

Mélanger 150g de sucre glace tamisé et 135g de noix de coco râpée.

Ajouter à l'aide d'une maryse le mélange sucre glace/noix de coco aux blancs en neige.

Déposer dans des cercles en 2 temps: verser la moitié de la préparation puis attendre 10 mn,saupoudrer de sucre glace et verser le reste de la préparation.

Enfourner dans un four préchauffé à 170°C pendant environ 15mn.



Mousse au chocolat:

Faire bouillir 250g de crème fleurette et verser sur 350g de chocolat afin de le faire fondre.

Fouetter 250g de crème fleurette en chantilly et incorporer délicatement au chocolat.



Coeur framboises:

Faire fondre 25g de beurre.

Ajouter 50g de sucre roux et mélanger.

Incorporer 45g de pulpe de framboises (obtenue en mixant des framboises puis en passant au chinois).

Ajouter 25g de farine et bien mélanger.

Dans des emporte pièces en forme de coeur,étaler au pinceau une fine couche de préparation.

Enfourner 5mn dans un four préchauffé à 150°C.



Glaçage chocolat:

Faire chauffer 87g d'eau avec 112g de sucre.

A ébullition ajouter 75g de crème liquide.

A la reprise de l'ébullition ajouter 15g de cacao en poudre.

Cuire à feu doux pendant 20mn puis ajouter 2 feuilles de gélatine (préalablement ramollie dans de l'eau froide puis essorée).

Utiliser quand la préparation devient nappante.







Montage:

Chemiser l'intérieur des cercles avec du film rhodhoïd.

Déposer la dacquoise coco.

A l'aide d'une poche à douille garnir les cercles à mi hauteur avec la mousse chocolat.

Déposer une dizaine de framboises et une dizaine de groseilles.

Recouvrir avec le restant de mousse au chocolat.

Terminer par le glaçage au chocolat,saupoudrer de noix de coco.

Réfrigérer.

Au moment de servir, décercler et oter le rhodhoïd puis déposer un coeur framboise et quelques groseilles.





Il ne faut pas hésiter à varier les fruits selon la saison et les goûts de chacun,le chocolat se marie à merveilles avec bon nombre de fruits .