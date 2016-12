Déménager soi-même : que faut-il prévoir ?

Utiliser les applications en ligne

Les outils les plus couramment utilisés par les particuliers qui déménagent sont le calculateur de volume et le calendrier de déménagement. Ces deux applications sont disponibles directement en ligne. Elles permettent de prévoir avec précision le nombre de cartons, le matériel et le planning des étapes à réaliser. Avec elles, on évite certains pièges.

Acheter des fournitures de déménagement

Un déménagement est toujours synonyme de grand changement. Lorsque les placards se vident, il faut obligatoirement trouver une solution pour transporter leur contenu. La perspective de faire des économies peut inciter à chercher des cartons de déménagement pas chers. D’après demenageur.com, spécialiste pour trouver un déménageur, « une habitation comportant plus de 4 pièces doit prévoir entre 50 et 100 cartons ».

Trouver le matériel adéquat

Les gants, couvertures, chariots, sangles, cordes, mousses de protection deviennent vite indispensables lorsque l’on déménage seul. Il est parfois utile d’avoir un chariot monte-charge pour faire passer un meuble encombrant non démontable par une ouverture. La location d’un diable facilite le chargement du camion. L’escabeau peut se révéler indispensable pour dégager les étages supérieurs des placards.

Les loueurs de véhicules de déménagement proposent des kits de déménagement déjà compris dans le prix de la location. Il est conseillé également de se fournir en magasins de bricolage ou auprès d’un fournisseur spécialisé.

Prévoir une assurance

Il est toujours bon de solliciter une aide extérieure. La responsabilité civile du déménagé peut être engagée en cas d’accidents ou de préjudices subis par l’un des participants parents, amis ou voisins. Pour cela, il suffit de déclarer à son assureur le travail bénévole d’un proche ou d’un ami pour que celui-ci soit pris en charge. La souscription à une assurance dommages permet également de couvrir les dégâts, les pertes ou les objets brisés durant le déménagement.

Anticiper les frais annexes

Il faut impérativement préparer à l’avance son aire de stationnement (ancienne et nouvelle adresse) surtout s’il faut se garer sur la voie publique. La meilleure solution est de négocier la location ou le prêt du véhicule sur 2 jours pour pouvoir le garer dès la veille à la bonne place.

Pour déterminer les frais d’essence, il faut faire le trajet aller-retour avant le déménagement. Cela permet de prévoir également les péages et autres dépenses annexes.