Des bougies chic et design pour les Fêtes !

Blanc des Vosges, l'une des dernières marques textile à fabriquer son linge de lit en France, s'éloigne de la chambre pour créer ses premières bougies parfumées et naturelles, Made in France bien sûr ! 3 senteurs sont disponibles mais notre préférée reste la "Monts Boisés", rappelant l'odeur des sapins des Vosges. Prix : 28€ - www.blancdesvosges.fr



La Bel'Lande Déco vient de lancer deux bougies "Spécial Noël" à la cire 100% végétale, aux parfums gourmands Hot Chocolate et Cherry Cherry. Le petit plus ? Leur fabrication artisanale et Made in France. Prix : 15,50€ pièce - www.akeostore.fr



Au tour de l'Atelier Catherine Masson de fabriquer des bougies, cette fois-ci "So XVIIIème siècle" ! Celles-ci sont recouvertes d'un tissu en soie brodé au fil doré à l'effigie de Marie-Antoinette. Une fois allumée, la bougie n'abîme pas le tissu et enivre la pièce de notes fraîches, fleuries ou poudrées. Disponible en 6 parfums : 39€ la bougie Large - www.ateliercatherinemasson.com



Enfin, le leader mondial de la bougie PartyLite a aussi lancé une collection Spécial Noël. On a surtout craqué pour les porte-bougies à réchaud Casse-Noisette (59,90€ pièce ou 99,90€ les deux) et pour la bougie Escentiel avec son pot à bougie plus design et sa jolie boîte en forme de cadeau (19,90€) - www.partylite.fr