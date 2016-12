Des bulles et des soins

Tout d’abord, je me prépare un bain bien chaud et j’allume quelques bougies. Ensuite, je dépose dans l’eau des sels de bain de la marque Forever Living Products à la lavande et aux huiles de bergamote et cèdre. Incroyablement apaisants et relaxants, ils plongent vraiment dans une cocon calme et rassurant.





Armé de mon savon exfoliant d’Isomarine (vendu à domicile par le groupe AKEO), j’élimine toutes les cellules mortes et les impuretés de ma peau. J’ai lu que les algues rouges présentes dans ce savon activent la micro-circulation et adoucissent l’épiderme. En tout cas, ma peau est lisse après son passage !



Toujours dans mon bain relaxant, j’utilise l’huile de douche à l’huile d’argan d’Ansimara (toujours vendue à domicile par AKEO). Les propriétés hydratantes de cette huile millénaire m’aident à retrouver une peau toute douce et bien nourrie. Ma grande peur était que l’huile soit trop grasse, surtout quand il s’agit d’argan mais celle ci, pas du tout, à mon plus grand plaisir!



Enfin, après être (difficilement) sortie de mon bain, j’applique l’huile relax de Centella. Après une journée vraiment fatigante ou même un effort sportif, cette huile détend et laisse un brin d’orange sur la peau qui sent très bon!



A vos bains, mesdames !





Sels de Bain (350g) - Forever Living Products

disponible à 27,04€ en vente à domicile

www.foreverliving.fr

Savon exfoliant (150g) - Isomarine

disponible à 8,50€ en vente à domicile

www.akeostore.com

Huile de douche à l’huile d’argan (200ml) - Ansimara by AKEO

disponible à 10,90€ en vente à domicile

www.akeostore.com

Huile relax (100ml) - Centella

disponible à 33,90€ sur leur site de vente en ligne

www.boutique-centella.com