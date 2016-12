Des coiffures à l’infini

Prêts pour faire la fête ? A se déhancher sans uncheveu qui dépasse ? Inutile de vous inquiéter et de vous regarder dans lemiroir toutes les 5 minutes ! La marque jeune et punchy D :Fi proposedes produits pour tous les coiffages et tous les styles pour des looks desoirée impeccables !

Une gamme de produitspour toutes les envies

Pour les addicts des crèmes de coiffage, préférez D :Struct, unecrème modelante, fixation moyenne et faible brillance ou Extrême Hold StylingCream pour une fixation et une brillance forte ou encore D :Sculpt pour unefixation forte et une faible brillance et la Volume Cream pour du volume et une brillance moyenne.

Pour un volume intense préférez Volume Powder, une poudrevolume, fixation mat.

Pour plus de légèreté, préférez Hair Spray, une laquefixation forte ou Re-Shapable Spray, un spray de coiffage, fixation modulable.

Pour effacer les frisottis, préférez De-Frizz + Tame, unbaume de brillance anti-frisottis et anti-humidité.

Prix : 13,80 €

Pour le lavage et l’hydratation, Daily Shampoo et DailyConditionner à utiliser sans modération

Prix : 10,90 €

Disponible chez les coiffeurs partenaires

Numéro lecteurs : 01 56 43 71 14

www.dfihair.com