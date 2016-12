Des cupcakes maison pour remplacer la bûche de Noël

Qui a dit que la bûche était obligatoire sur la table du repas de Noël ? Personne, certainement pas moi ! Cette année, j'ai décidé de changer les choses et d'opter pour un nouveau dessert, les cupcakes. Faciles à réaliser, facile à manger, on peut les décorer de 1 000 façons et malgré tout se régaler. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour se lancer ?



Noël oblige, j'ai décidé de faire des cupcakes rouges et verts, m'inspirant des gâteaux red velvet dégustés il y a quelques mois aux Etats-Unis.



Pour 20 cupcakes, il vous faut :

- 150 grammes de farine

- 20 cl de lait

- 100 grammes de beurre demi-sel

- 3 oeufs

- Un demi-sachet de levure

- 50 grammes de sucre

- du colorant rouge

- 50 grammes de cacao en poudre

- 200 grammes de sucre glace

- 1 blanc d'oeuf

- 100 grammes de beurre doux

- du colorant vert

- des petites perles en sucre



La marche à suivre

Pour la partie cake, mélangez le beurre-demi sel ramolli avec le sucre jusqu'à obtenir une pâte blanche. Rajoutez les jaunes d'oeuf et la farine, et mélangez jusqu'à obtenir une pâte homogène. Battez les blancs d'oeufs en neige, et mélangez à la première préparation. Terminez en ajoutant petit à petit le lait, le chocolat en poudre et le colorant rouge, jusqu'à obtenir une belle pâte.

Répartissez le tout dans des petits moules à cupcakes et enfournez à 190 degrés pendant 15 à 20 minutes, en surveillant la cuisson. Laissez refroidir.



Pour le glaçage, mélangez le blanc d'oeuf et le sucre glace jusqu'à obtenir une pâte liquide, puis mélangez le tout au batteur avec le beurre ramolli, et quelques gouttes de colorant vert.



Une fois vos cupcakes cuits et refroidis, appliquez le glaçage à l'aide d'une poche à douille, et parsemez de petites perles en sucre. C'est prêt à déguster !



Bon appétit !