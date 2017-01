Des milliers d'oeufs Kinder se sont échoués sur une plage allemande

Nouvelle à la fois joyeuse pour les enfants et désastreuse pour l'environnement ! Le 4 janvier dernier, l'île allemande de Langeoog a récupéré des milliers d'oeufs en plastique colorés Kinder, qui se sont déversés sur une de ses plages. D'où venaient-ils ?

C'est la police qui a fourni les explications. Non les lapins de Pâques n'étaient pas en avance. C'est le résultat de la perte de containers d'un cargo de l'armateur Maersk au cours d'une tempête ! Le contenu de ces containers s'est déversé dans la mer et a fini par s'échouer sur cette plage.

Les habitants sont venus immédiatement aider à nettoyer la plage, à la plus grande joie des enfants.L'objectif est également environnemental car il faut éviter que ces jouets en plastique repartent en mer et polluent davantage. Ils ont également ramassé des pièces de Lego, des câbles et des sacs en plastique.

«Ce n'est pas amusant. Il est question de graves dégâts causés à l'environnement et tout cela est très nuisible pour la faune locale», a déclaré le maire de Langeoog. D'environ 20 km² de superficie, l'île de Langeoog est située au nord de l' Allemagne , en mer du Nord.