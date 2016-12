DIY : fabriquez votre plan vasque pour votre salle de bain

En 2016, on dit stop aux lavabos !

Tout d’abord,pourquoi le plan vasque ? Eh bien parce qu’il est évidemment plus moderneet esthétique dans une salle de bain qu’un lavabo traditionnel. De plus, il estbien plus pratique : votre plan vasque peut être un simple plateau ou mêmeun véritable meuble intégrant des rangements alors que le lavabo demeureimposant et dépourvu de fonction. Le plan vasque gagne donc le combat !

Le matériel pour créer son planvasque

Pourréaliser votre plan vasque, vous pouvez opter pour : le béton maçonné, lescarreaux de plâtre et, mon préféré, le bois ! Pour isoler ce dernier desprojections d’eau et le bichonner, du carrelage blanc, un vernis incolore, unelasure ou encore une peinture spéciale salle de bain étanche assureront la protection du plan vasque.

Il estégalement possible de faire de la récup’ en choisissant un petit meuble ou uneconsole en bois que l’on percera pour y installer la robinetterie, un coup devernis ou de peinture pour raviver la couleur devotre meuble et c’est tout ! Simple, efficace et joli, que demander deplus !

Des idées originales pour une sallede bain « Wahou » !

Pour refairevotre salle de bain avec une déco des plus originales, n’hésitez pas àdétourner un objet pour lui donner une autre fonction. Une sculpture en pierre,un tonneau ou encore un vélo peuvent devenir un support de plan vasque etcréer, à coup sûr, un look 100% original et décalé !