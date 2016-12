DIY : mes bougeoirs pour Noël

Début du mois, je vous montrais mes envies de DIY via l’article sur mes idées déco pour Noël repérées sur Pinterest. Je vous avais dit que je reviendrai sur elleadore.com pour vous montrer mes petites créations. Et bien c’est chose faite avec ces bouteilles recyclées en bougeoirs !

Pour faire ces bougeoirs, il vous faut :

une bombe de peinture qui accroche sur le verre

des bouteilles en verre (vin , bière, mixez les formes et les hauteurs !)

des gants en latex

une bâche ou un sac poubelle

un carton

des bougies

Disposez votre sac poubelle ou votre bâche sur la surface où vous allez faire votre DIY. Dans le carton (qui sert à protéger), disposez votre bouteille bien nettoyée le bas face à vous. Enfilez vos gants, sortez la bombe de peinture et secouez-la. Pulvérisez votre peinture sur le dessous de la bouteille, attendre une dizaine de secondes et mettez-la dans sa position habituelle. Aspergez le reste de la bouteille avec la bombe, de bas en haut dans un premier temps. Attendre une minute puis pulvérisez une seconde fois de la peinture, cette fois-ci à l’horizontal. Sortez la bouteille et laissez-la sécher.

Une fois sèche, insérez votre bougie et si besoin, taillez le bas pour qu’elle s’ajuste bien dans la bouteille.

Voilà, vous avez des jolis bougeoirs pour presque rien !