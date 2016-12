Du 8 au 11 octobre prochains, le Salon Viving Lyon pour penser rénovation et construction

4 jours, 3 univers et un lieu unique pour concrétiser vos projets, pour profiter des conseils avisés de professionnels.

1/L’Univers de la construction de maison individuelle et de l’agrandissement

Une offre complète répondra à toutes les questions portant sur quels types de maisons choisir : plain-pied ou à étage, ossature bois ou traditionnelle, contemporaine ou mas provençal etc.

L’Union des Maisons Françaises, la Filière Bois Rhône Fibois et l’Agence Locale de l’Énergie présents sur toute la durée du salon informeront les visiteurs.

Le programme des conférences, riche et complet traitera des thématiques suivantes :

• La réglementation thermique dans la construction neuve (les attestations et contrôles et les obligations constructives répondant à la maîtrise des consommations et des coûts), animé par un bureau d’études.

• Faire construire sa maison (quels contrats signer ? quelles garanties à prendre ?), animé par l’Union des Maisons Françaises.

• Les aides financières et comment rénover son logement conformément à la nouvelle réglementation, animé par l’Agence Locale de l’Énergie.

• Choisir le bois pour construire un bâtiment énergétiquement économe. Les atouts du bois (performance thermique et impact environnemental), animé par Fibois Rhône.

• Consommez responsable : Pourquoi choisir le Douglas du Beaujolais Pourquoi consommer local ? Quels produits sont concernés ? Quelles entreprises ?, animé par Fibois Rhône.





2/L’univers de l’aménagement intérieur et de la rénovation

La maison est un lieu de vie, de partage et de repos. Encore plus qu’hier, chacun de nous a besoin de s’y sentir bien et en sécurité. Viving propose aux visiteurs de décrypter les grandes tendances des agencements qui découlent de ces univers (cuisine, bain, placards), de prendre les conseils avisés de professionnels, de

découvrir les dernières nouveautés des matériaux (chauffage, isolation, fenêtres, revêtements de sols) et des nouvelles lignes déco, … tout ce qui concerne le confort et l’embellissement.



3/L’univers de l’aménagement extérieur

Le jardin, la 5ème pièce à vivre ! Cocooning et bien-être avec la présentation d’une gamme complète de piscines, spas, saunas, abris de piscine. Sans oublier les solutions pour se sentir en sécurité (portails, clôture etc.) et valoriser son patrimoine architectural.



Un contexte favorable aux travaux

Les lois Pinel et Alur permettent actuellement de booster la concrétisation de projets.

Car c’est un fait, les Français sont attachés à leur confort. A la fois objet de projection et vecteur d’épanouissement, le logement est devenu l’une de leurs priorités.

Ainsi, parmi les 16 millions de propriétaires-occupants recensés en France, 38% souhaiteraient améliorer leur confort. Mieux encore, 33% sont prêts à passer à l’acte, soit un potentiel de 5,3 millions d’investisseurs !

Performance énergétique, confort thermique, éco-préoccupations, fonctionnalité des équipements, personnalisation de la décoration… les raisons de cet intérêt sont multiples mais toutes convergent vers la même réalité : l’habitat est un marché porteur, concurrentiel et innovant.