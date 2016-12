Du linge de lit ultra-coloré et fantaisiste !

Parmi elles, Blanc des Vosges, l'une des dernières entreprises textile à fabriquer son linge de lit en France, dévoile une collection à la fois psychédélique, bohème et respirant la fantaisie. On vous dévoile nos parures préférées pour une chambre colorée et remplie de bonne humeur !



Panama - Inspiration style Madras des Indes, pour une symphonie de tonalités chaudes et envoûtantes (du bleu pastel au vert anis en passant par le rose quartz). Housse de couette 240 x 220 + 2 taies : 205 €



Rêverie - Un ensemble de tons poudrés et de motifs abstraits, pour une atmosphère apaisante, presque issue d’un rêve. Housse de couette 240 x 220 + 2 taies : 170 €

Flower Power - Une parure très “fifty” dont le coup de pinceau délicat célèbre la nature. Housse de couette 240 x 220 + 2 taies : 129 €

Bohème - Des teintes chatoyantes pour un look plus frais que jamais, Bohème représente l’apaisement à l’état pur ! Housse de couette 240 x 220 + 2 taies : 129 €

Plus d'informations sur www.blancdesvosges.fr