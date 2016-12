Du nouveau sous la douche !

Suspense, suspense… Pour passer un moment inoubliable,gourmand et apaisant sous la douche oudans le bain, la Crème deDéliceMadame Marchand est une véritable alternative au gel douche. Conçue, comme tous les produits MadameMarchand, cette Crème de Délice allie avec brio l’art de la pâtisserie à celui de lasavonnerie.

Elaborée dans le plus grand secret à Château-Thierry (02),la Crème de Délice MadameMarchand est une mousse fouettée à lamain à la consistance d’une crème glacée. Enrichie en sucre de canne pour exfolier en douceur, cettecrème de douche est dense et texturée et laisse une peaudouce et lisse.

Une noisette suffit du bout des doigts à utiliserdirectement sur la peau ou avec une fleur de douche pour une mousse encore plusonctueuse !

8 parfums exclusifs spécialement conçus dans le sud de laFrance :

Vanille- Monoï, sorbet Citron, Cerise, Mangue, Rose, Fraise,Menthe fraîche et un parfum mystère « Madame »

Pot disponible en 3 tailles :

100 ml – 5,90€

150 ml – 7,50€

250 ml – 9,90€

Infos lecteurs et e-boutique : www.madamemarchand.com