Du turquoise dans la déco !

Coussin uni Electre (Blanc des Vosges) - En nid d'abeille - 45x45 cm - 33€

Coussin à fleurs design Niki (Blanc des Vosges) - 100% coton - 45x45 cm - 40€

Brosse à dents ISSA (Foreo) - En silicone, bénéficie de la Sonic Pulse Technology pour un brossage efficace et un doux massage des gencives - 189€

Crème d'argile (H2O at home) - Récure les surfaces sans les rayer et s'utilise pour de nombreux supports : métaux (argent, cuivre, inox...), vitres, carrelages, plastiques, etc... - 15,90€



Housse de coussin Ivy (Maisons du Monde) - 100% coton - 40x40 cm - 9€

Méridienne Berry (France Canapé) - En velours et capitonné pour une pièce maîtresse chic dans son salon - A partir de 660€

Bougie GloLite (PartyLite) - La plus lumineuse au monde, s'illumine du sommet à la base - 7x15 cm - 29,90€

Bouquet parfumé Grand Large (Blanc des Vosges) - Senteur aux mélanges de nymphéas et de gardénias pour une ambiance 100% marine - 15 bâtonnets rotin, 200 ml - 39€



Guirlande lumineuse (Idée Cadeau) - Composée de plusieurs boules de fil en polyester - 28,90€