Eco Run, la démarche d'un joggeur nantais remarquée par Mark Zuckerberg

Nicolas est un sportif, il court beaucoup. C'est lors de ses sorties qu'il a pris une décision : et si il ramassait les déchets qu'il remarque pendant ses courses ? C'est ainsi que son mouvement Eco Run est né. Il s'est dit que si tous les gens qui pratiquaient ce sport se mettaient à leur tour à ramasser les ordures jetées par des malotrus, alors on arriverait un peu à contrebalancer la pollution de nos chemins.

C'est cette idée qui a été saluée par Marc Zuckerberg et voici le message qu'il a posté sur son compte :

"Ma partie préférée du 365 miles challenge de cette année est le groupe A Year of Running . Plus de 130,000 personnes m'ont rejoint dans le monde. J'ai aimé lire vos histoires sur la façon dont vous avez changé de vie - et même celles de vos communautés.

L'une de mes histoires préférées, c'est comment, en France, Nicolas Lemonnier a commencé à ramasser des ordures pendant ses courses et a posté des photos sur Facebook. Beaucoup de gens ont aimé et commenté ses publications, donc Nicolas a lancé un groupe appelé "Run eco team" qui a maintenant plus de 1,500 membres, qui ont nettoyé leurs environnement pendant qu'ils couraient.

Je ne m'attendais pas à ce que mon défi de faire courir 365 miles aux gens permette de trouver une idée pour aider l'environnement. Mais ces défis se transforment toujours vers des projets que je n'aurais jamais pu prévoir, et quand les gens se réunissent ensemble, nous pouvons faire de bonnes choses. Merci à Nicolas et à tous ceux qui m'ont suivi !"

Si vous voulez rejoindre le groupe de Nicolas, voici son compte Facebook . Bravo à lui pour cette super initiative !