Eddie Redmayne, mon coup de coeur de l'année

Entre Eddie Redmayne et moi, ça ne fait pas longtemps que ça dure. Pourtant, j'ai découvert ce jeune acteur il y a un petit moment déjà, sans connaître son nom, dans le film Les Misérables. Et oui, c'est lui qui joue Marius, l'amoureux de Causette !Depuis, Eddie a roulé sa bosse, et est à l'affiche de deux grands films en ce moment : Jupiter Ascending, où il incarne à la perfection le méchant Balem, et dans Une merveilleuse histoire du temps. Pour en avoir fait la critique ici, vous savez que ce film m'a fait pleurer des litres de larmes, inutile donc que je revienne là-dessus.Ah, ça, les goûts et les couleurs, comme on dit ! J'avoue avoir un faible naturel pour les Britanniques. L'accent, le thé, tout ça. Mais avec Eddie Redmayne, cela va bien au-delà de son accent et de ses adorables tâches de rousseur (Aheum, je me perds).En effet, Eddie fait partie de ces acteurs qui savent tout faire : jouer au cinéma, à la télévision et au théâtre, mais aussi chanter et danser. Faire rire et faire pleurer.A l'occasion des Oscars, je suis tombée encore un peu plus sous son charme : heureux comme un gosse à l'idée de recevoir son trophée, il a rendu hommage à Stephen Hawking, à toutes les personnes atteintes de la maladie de Charcot, et à sa femme, l'amour de sa vie, Hannah Bagshawe, qui est aussi accessoirement son agent (non, je ne suis pas jalouse).Tout ça pour dire que, Eddie Redmayne, si tu me lis, je t'aime. Très, très, très fort.