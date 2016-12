En 2016, on craque pour la literie design !

Véritable coup de cœur pour Spoom High de Dorelan. Avec son design moderne et chic, il se caractérise par sa tête de lit matelassée et incurvée, rembourrée par une multitude de petits coussins. On n’a, après tout, jamais trop d’oreillers !

Designé par Alalda Design - prix en 160 x 200 : à partir de 3 535€



Le leader italien de la literie en France nous présente aussi Moore, un lit aux lignes épurées et dont le revêtement peut être en cuir ou en tissu. La surpiqûre, pensée pour un rendu froissé et chiffonné, apporte une touche très haute couture.

Designé par Enrico Cesana - prix en 160 x 200 : à partir de 1 658€



Le fabricant suédois Hästens, spécialiste de la literie artisanale, nous ravit avec son lit Proferia, d’une qualité et d’un confort à toute épreuve : doté d’un système de ressorts indépendants, le matelas est extrêmement stable grâce à son indépendance de couchage. Un atout indéniable pour ceux qui en ont assez d’être réveillés par les gesticulations nocturnes de leur partenaire.

Prix du lit en 140 x 200 : 11 370€



Enfin, difficile également de résister à l’Auroria, cet autre modèle incontournable de la marque Hästens. L’Auroria est doté de coutures latérales sur le matelas réversible à ressorts, pour procurer un confort et un soutien vraiment améliorés. Bref, on n’a qu’une envie : s’y glisser !

Prix du lit en 140 x 200 : 15 670€



Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.fr.dorelan.it et sur www.hastens.com !