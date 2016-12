ENFIN UNE SOLUTION EFFICACE CONTRE LES PREMIERES RIDES !

J'avais déjà entendu parler de cette marque dans les magazines et sur les blogs beauté, mais comme je ne m'étais jamais souciée de mes rides auparavant, je n'avais pas eu le réflexe de tester.

Et bien cette fois, je n'ai plus le choix.

Ce qui m'a avant tout séduit chez Hydraflore, ce sont les valeurs de le marque qui propose des produits 100% made in France. La marque est certifiée Bio par Ecocert et la composition des produits est 100% naturelle. Adieu donc parabens, huile de palme et les agents chimiques en tous genres...

La gamme "Rose Eclat" se compose de 3 actifs phares :

La Rose de Damas reconnue pour ses propriétés anti-âge, elle contribue également à lutter contre le vieillissement cutané et permet de purifier, tonifier et adoucir la peau.

reconnue pour ses propriétés anti-âge, elle contribue également à lutter contre le vieillissement cutané et permet de purifier, tonifier et adoucir la peau. Les Céramides végétales de blé qui permettent de protéger la peau contre les agressions extérieures et de l'hydrater intensément.

qui permettent de protéger la peau contre les agressions extérieures et de l'hydrater intensément. l'Acide Hyaluronique qui hydrate et repulpe la peau.

Elle est donc composée de 3 produits :

le sérum lissant 1ères rides (39,90€)

1ères rides (39,90€) la crème lissante 1ères rides (39,90€)

1ères rides (39,90€) le contour des yeux 1ères rides (34,90€)

Utilisation :

Chaque matin et soir, j'utilise sur une peau parfaitement nettoyée, le Sérum Lissant. Je "tapote" délicatement du bout des doigts pour le faire pénétrer efficacement sur tout mon visage.

J'applique ensuite la Crème Lissante, (matin et soir) à l'aide de légers mouvements circulaires sur le visage et le cou et termine par le Contour des yeux que je dépose délicatement au coin de l'oeil mais aussi sur la paupière. Pour un effet frais et décongestionnant, je laisse mon Contour des yeux au réfrigérateur. je peux vous assurer que ça réveille ! ;-)



Après un mois d'utilisation, je dois dire que je trouve la peau de mon visage mieux hydratée, plus douce et mon teint beaucoup plus lumineux. Les poches sous les yeux sont atténuées et les rides lissées.