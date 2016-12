Entretien de cheveux : quels produits les femmes utilisent ?

Entretien de cheveux chez la femme

Voilà une question assez intéressante : qu’est ce que les femmes utilisent pour entretenir leurs cheveux ? Le shampoing est le produit le plus connu dans l’entretien des cheveux chez les femmes. Il permet en général de les réhydrater et de les renforcer. On en trouve de plusieurs catégories : antichute, antipelliculaire et anti-agressions extérieures notamment. Il est suivi de l’après-shampoing qui démêle et facilite le coiffage. On peut citer aussi le shampoing sec pour rafraîchir les racines des cheveux.

Un autre produit, le masque réparateur, est utilisé pour traiter les pointes et les longueurs. Des huiles végétales (argan, coco, olive, etc.) sont également vendues pour un bain de cheveux réparateur et nourrissant avant le shampoing. On se sert aussi des ampoules simples, antichute ou des gélules àbase d’oligo-éléments pour une cure de trois mois afin de donner plus de tonus aux cheveux. Le sèche-cheveux intervient également avec un sérum ou soin sans rinçage pour une protection contre la chaleur.

Pour le lissage, la brosse lissante est un accessoire nouvellement sorti, mais qui fait couler beaucoup d’encre. Il se révèle efficace quel que soit le type de cheveux.

Comment s’y prendre efficacement ?

Entre les soins à apporter et les produits à utiliser pour l’entretien, on doit savoir s’y prendre. La santé des cheveux est influencée par la pollution, les traitements médicaux et l’alimentation (alimentscarencés ou trop riches). Cela demande une bonne hygiène alimentaire avec un accent particulier sur les compléments nutritionnels et le massage régulier du cuir chevelu qui contribue à la pousse des cheveux.

Il est important de préciser qu’un entretien quotidien risque d’augmenter le sébum, ce qui n’est pas bon pour les cheveux. En outre, certains produits destinés à l’entretien des cheveux sont néfastes parce que les substances dont ils sont composés en majorité (silicones) peuvent étouffer et faire chuter les cheveux à long terme.