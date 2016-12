Entrez dans la danse avec Ballerina !

Assister à la projection en avant-première du dessin animé Ballerina, c’est vraiment sympa.Mais y emmener ma petite demoiselle de 9 ans, cela devient tout de suite Noël avant le 24 décembre !

L’aventure de Ballerina nous entraîne dans la France de 1879, entre une Bretagne sauvage et le Paris de l’ingénieur Eiffel. Félicie et Victor sont deux amis qui vivent dans l’orphelinat de Quimper et ont chacun leur rêve. Lui voudrait devenir inventeur, il l’est déjà un peu malgré ses maladresses. Elle ne pense qu’à danser et pas n’importe où : au très prestigieux Opéra de Paris. Ensemble, ils s’enfuient et rejoignent la capitale pour réaliser leurs rêves.

Il y aura de la danse, bien sûr, mais aussi de belles rencontres tout au long de leur périple. Dans ce très joli conte de Noël, comme souvent, les gentils commettent quelques erreurs et les méchants ne sont pas tous si méchants… Et la fin est si merveilleuse !

Les producteurs de Quad Cinéma, à l’origine du film « Intouchables » notamment, se sont lancés dans l’aventure du film d’animation grand public et se sont frottés à de réels défis techniques. Les danseurs étoiles de l’Opéra de Paris Aurélie Dupont et Jérémie Bélingard ont créé des chorégraphies qu’il a fallu capturer et sublimerpour leur passage au dessin d’animation. Le résultat est plutôt réussi et donne un film plein d’allant et d’optimisme, aux couleurs chaleureuses et à l’esthétique soignée.

C’est tout naturellement que la maison Repetto, célèbre pour ses articles de danse, est partenaire de ce projet. Il y a d’ailleurs de jolis passages mettant en scène cesfameux chaussons.

Si les ficelles de l’intrigue ne surprendront pas les grandes personnes, les plus jeunes frémiront de ses rebondissements et seront charmés par ses personnages attachants.

Ballerina fera sa sortie officielle en France le 14 décembre et il y a plein de bonnes raisons d’aller le voir avec les enfants.

Parce qu’on est très fier de soutenir une production française de qualité.

Parce que cette promenade dans le Paris du XIXe siècle est un enchantement.

Parce que la passion artistique est un chouette modèle d’épanouissement.

Et puis parce que, en ces fêtes de fin d’année, il ne faut pas se priver d’un moment gracieux, tendre et pétillant !

Quand j’ai demandé à ma fille ce qu’elle retenait de Ballerina, elle m’a répondu : «Il faut toujours croire en ses rêves !». Je crois que la magie a opéré…