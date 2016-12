Et si on allait manger corse Chez Minnà ?

Ah, la Corse. Rien que le nom de cette destination nous donne des envies de soleil, de mer, de vacances... Sauf que voilà, les vacances ne sont pas pour tout de suite, et nous sommes coincés dans la grisaille de l'Hexagone. Ne vous inquiétez pas, j'ai la solution, du moins pour ceux qui habitent en région parisienne. Le restaurant Corse Chez Minnà.



Chez Minnà, c'est le resto de la grand-mère corse que l'on aurait tous rêvé d'avoir. Celle qui nous fait de bons petits plats pleins de saveurs, des classiques revisités, le tout dans un cadre particulièrement agréable et bien pensé.



Ne vous attendez pas à une carte gigantesque : chez Minnà, on ne travaille qu'avec des produits de saison, et l'on préfère la délicieuse simplicité plutôt que de se perdre dans une trop grande variété. Au menu : des spécialités corses qui ont goût de là-bas : charcuterie, Cappisgiule, ou Vitellu en entrée, Lotte rôtie ou côté de cochon fermier en plat principal, poire pochée ou macaron au safran en dessert... De quoi faire voyager nos papilles.



Le bilan ? On repart avec l'estomac plein et le coeur réchauffé. Et à défaut de pouvoir partir en vacances, c'est déjà bien chouette.