Et si on avait enfin la solution pour une maison clean ?

Ce sentiment de désespoir, on l’a tous vécu au moins une fois. Les vêtements qui s’entassent de partout, la bibliothèque du salon qui déborde (jusque dans la chambre, sous le lit… SUR LE BALCON !).

Et bien souvent, on laisse les choses faire, on trouve un recoin « inhabité » nous permettant d’y poser joliment notre dernière superbe lampe dénichée à la brocante de ce week-end.

Malheureusement, côté design, ce n’est pas trop ça ! Le vrai problème est que l’on ne souhaite pas jeter ce meuble de notre grand tante, il a une valeur sentimentale et puis… il fait super vintage.

La solution serait donc de trouver une sorte de maison annexe, ou alors un box !

C’est là où ma récente découverte risque de vous intéresser : HOMEBOX. Kézako ? C’est un service qui permet de louer un box de rangement à côté de chez nous .

Comment ça marche ? En pratique, rien de bien compliqué. Il suffit de se connecter sur le site, http://www.homebox.fr , de renseigner son code postal ou sa ville, et de choisir le centre le plus proche. Que vous ayez une cinquantaine de paires de chaussures à stocker, des valises entières de vêtements ou tout votre ancien mobilier de salon, vous êtes sûre de trouver le box qui vous va ! Il existe une multitude de tailles de box adaptées à tous les besoins. Vous ne louez QUE l’espace qu’il vous faut.

Et côté engagement me direz-vous ? Et bien il n’y en a aucun ! Vous pouvez arrêter votre location quand bon vous semble. Pratique, non ? Moi, je trouve ça génial !

Et si je veux récupérer quelque chose ? Pas de panique ! Là encore, le fonctionnement est très astucieux. On peut accéder à son box quand on veut, grâce à un code perso, et même en dehors des horaires d’ouverture ! 24/24, 7j/7 ! Le bonheur ! Matelas d’appoint, robe de soirée ou même vaisselle supplémentaire pour recevoir les cousins germains, vous pouvez y aller quand vous VOULEZ. Et ça, ça n’a pas de prix.

LA TOUCHE FUN : La boutique Cartons et Emballages où l’on trouve tout ce dont on a besoin pour transporter nos affaires. Du ruban adhésif au cadenas en passant par les cartons spéciaux, tout est à portée de main !

LES PLUS : un système de vidéosurveillance intégré à chaque box, un prêt de véhicule adapté à votre stockage, une assurance comprise dans votre forfait.