Et si on fêtait Thanksgiving avec Fauchon ?

Avis aux Américains expatriés en France, et à tous ceux qui rêvent de célébrer Thanksgiving au moins une fois dans leur vie. Pour nous éviter la corvée de passer la journée aux fourneaux le jour J, la Maison d'épicerie fine Fauchon nous propose de nous livrer le repas.



Au menu : des mets traditionnels de Thanksgiving, la "French Touch" en plus ! On commence par une dinde entière, fourrée d'une farce au foie gras, poivre de Cassis, Canneberge et pistaches, qui s'accompagne d'épeautre de Provence, de châtaignes et de légumes d'antan : navets et carottes jaunes et oranges.



Pour arroser ce délicieux plat ? Rien de tel qu'un vin blanc : un Chardonnay Newton Red Label 2014, plus précisément, qui devrait ravir les palais d'amateurs d'œnologie.



Enfin, pour le dessert, Fauchon a décidé de revisiter son emblématique Mister Chou pour proposer une version à l'orange et au potiron, le tout avec des volutes de crème Chantilly au mascarpone et à la vanille de Madagascar.



Pour 8 personnes, ce fameux dîner coûte la modique somme de 300 euros, soit un peu moins de 40 euros par personnes : un prix tout à fait correct !



>> Dépéchez-vous de réserver ! Vous avez jusqu'au 25 novembre pour commander votre repas de Thanksgiving, par téléphone ou via l'application !