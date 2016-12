Et si on offrait des bougies pour Noël ?

Souvent considéré comme le cadeau “à 2 balles”, la bougie est en train de retrouver ses lettres de noblesse. Parfumée, esthétique, glamour, les marques se surpassent pour nous offrir des senteurs émotionnelles, parfois surprenantes, afin que nous passions un moment agréable dès qu’elle s’allume.

Mais c’est sûr offrir une bougie n’est pas un acte aisé. Comme un parfum, il faut trouver la bonne fragrance, il faut aussi opter pour un joli design (on veut quand même pas aller dans le cheap), et on essaie de privilégier le made in France. Comme trouver une belle bougie prend un certain temps, j’ai voulu vous donner quelques idées de marques qui pourront satisfaire vos envies.

Durance : c’est ma soeur qui m’a offert ma première bougie Durance, à un Noël justement. Coup de coeur olfactif pour cette bougie venue tout droit de Provence et qui dure un certain bout temps. On sent le naturel, la volonté de rester sobre et simple. A partir de 14,95€, sur http://www.durance.fr.

ImageInAir : découvertes il y a peu, j’ai bien aimé les 4 univers présentés au travers de chacune des bougies, représentant une invitation à prendre du temps pour rêver, tout simplement. A partir de 37€ sur http://imageinair.fr.

Diptyque : les bougies Diptyque sont pour moi le summum du glamour et du raffinement. Senteurs exquises et subtiles, la bougie Diptyque est une valeur sûre, mais qui a toutefois un prix : 44€ la bougie, sur http://www.diptyqueparis.fr/home-fragrances/candles.html.

La Bougie Française : j’aime particulièrement leur gamme de bougie sous cloche, que je trouve vraiment atypique pour le coup, et qui donne à la bougie un aspect à la fois olfactif et décoratif. Les senteurs florales (violette et rose) sont mes préférées, à vous de trouver les vôtres ! A partir de 28,50€ sur http://www.bougies-la-francaise.com.