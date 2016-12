ETHIPOP invite la Mode Éthique à la Fashion Week le 1er et 2 octobre prochain

ETHIPOP invite la Mode Éthique à la Fashion Week ! La communauté de Créateurs de Mode Responsable crée l'événement pour présenter une Mode plus juste et toujours plus innovante.



ETHIPOP offre des services et de l'accompagnement auprès de créateurs qui s'engagent autour de 3 axes : valorisation du savoir-faire, protection de l’environnent, projets à impact social et solidaire.

ETHIPOP x RENNAISSANCE / OUVERT AU GRAND PUBLIC. C'est les 1&2 octobre de 11 à 20h au 40 rue René Boulanger, ETHIPOP recrée un concept-store au sein de l'Hôtel Renaissance République sur Paris.

L'Hôtel Rennaissance-République, inauguré en juin 2015 s'est inspiré de l'histoire du lieu occupé par un collectif d'artistes, aujourd'hui interprété par le décorateur d'intérieur Didier Gomez.

Alors à vos agendas pour venir shopper et découvrir des modèles tendances et éthiques !



http://www.ethipop.com/